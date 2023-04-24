Медведев объяснил, чем выгоден захват Украины Польшей

Как отметил политик, польские власти строят планы «возрождения межгосударственной унии с Украиной».

«Оборзевшая Польша решила, что шанс поглотить остатки Украины может быть реализован или сейчас, или уже никогда. Конечно, о последствиях никто ... не думает. Кормовая база западенщины исчерпается скоро – ресурсов там не так много. Помимо этого поляки подзабыли, каково жить в полиэтничном государстве», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

По словам зампреда СБ, Польша «своим тщеславием и высокомерием» дала стимул для появления на Украине национализма, укрепления униатства, «превращения Галиции и Волыни в рассадник кровавого сатанизма». Медведев считает, что у Варшавы есть 5–7 лет на «колонизацию» части украинской территории и получение «орды бесправных рабов». Как отметил политик, Польша — созданный США проект, нацеленный на ослабление Европы.

«В перспективе недоделанная уродливая польско-украинская конфигурация в чем-то выгодна России. Вкусившая крови ... Речь Бандеросполитая 2.0 ... начнет терроризировать необоснованными претензиями "по праву памяти" своих соседей. Превратится в бешеную псину, кусающую в Европе всех подряд», — подчеркнул Медведев.

Политик напомнил, что Варшава уже потребовала от Германии репараций за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны. По мнению Медведева, в дальнейшем польские власти предъявят Франции и ФРГ счет за «сдерживание России», требуя отторжения территорий в свою пользу. Зампред Совбеза указал, что в этом случае Берлин и Париж обратятся за помощью к Москве и подготовят новый договор о безопасности в Европе «для сдерживания неугомонной Польши», пишет Ura.ru.

