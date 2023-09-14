Гибрид собаки и лисы впервые открыли в Бразилии

По словам ученых, такое необычное животное они первый раз встретили в дикой природе. Лисопеса назвали «dogxim». В руки к специалистам он попал после того, как его сбила машина в 2021 году. Ветеринары долго не могли понять, кто перед ними: у черного красавца присутствовали черты и лисы, и собаки. Так, зверек отказался кушать обычную еду, а вот живых грызунов ловил с удовольствием, а иногда даже лаял по-собачьи.



Кроме того, у лисопеса оказалось 76 хромосом, хотя у лисы их 74, а у собаки — 78. Специалисты предполагают, что новый вид мог дать потомство, и в природе есть еще представители этого вида.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил об ужесточении в России ответственности за жестокое обращение с животными. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

