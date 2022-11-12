Британцы шокированы уровнем влияния Меган Маркл
По уровню влияния Меган Маркл оказалась на третьем месте – после покойной королевы Великобритании Елизаветы II и герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, занявших в рейтинге первое и второе места соответственно. Об этом сообщает Mirror.
Герцогиня Сассекская по количеству поисковых запросов в Сети (4,5 млн в месяц) обошла своего супруга принца Гарри (1,4млн) и даже свою свекровь – покойную принцессу Диану (1 млн).
На шестом месте - король Великобритании Карл III.
Британцы оказались возмущены тем, что Меган Маркл и принц Гарри опередили принцессу Диану и Карла III.
«Нет! Не могу представить, на кого они влияют», «Измените слово «влиятельный» на «разрежающий» или «корыстный», тогда герцог и герцогиня Сассекские будут первыми. Особенно Меган Маркл», - написал один из пользователей.
Ранее стриминговая платформа Netflix отложила на следующий год премьеру документального фильма о принце Гарри и Меган Маркл. Об этом пишет Deadline.
«Нет! Если только самые разрушительные, самые расточительные и самые жадные», — отметил другой в комментариях.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 514 / сут.
Умерли
391 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+5 717 / сут.
- Депардье решил закрыть продюсерский центр в России
- Работу тепловых сетей в районах Марьино и Братеево возобновят в воскресенье
- Российские дипломаты ждут от ЮНЕСКО защиты памятников без учета политических событий
- Россия будет добиться переподключения Россельхозбанка к SWIFT
- Администрация Каховского района эвакуируется из 15-километровой зоне на левом берегу Днепра
- ВСУ обстреляли несколько сел в Белгородской области
- Рогозин призвал отказаться от принципов госзакупок для приобретения эффективного вооружения
- В МИД РФ рассказали, что пока насчет продления зерновой сделки еще не решен
- СМИ: ВСУ получили 13 миллионов единиц оружия в течение года
- Украинский дрон атаковал Глушковскую РЭС в Курской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru