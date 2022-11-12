Британцы шокированы уровнем влияния Меган Маркл

Герцогиня Сассекская по количеству поисковых запросов в Сети (4,5 млн в месяц) обошла своего супруга принца Гарри (1,4млн) и даже свою свекровь – покойную принцессу Диану (1 млн).

На шестом месте - король Великобритании Карл III.

Британцы оказались возмущены тем, что Меган Маркл и принц Гарри опередили принцессу Диану и Карла III.

«Нет! Не могу представить, на кого они влияют», «Измените слово «влиятельный» на «разрежающий» или «корыстный», тогда герцог и герцогиня Сассекские будут первыми. Особенно Меган Маркл», - написал один из пользователей.

Ранее стриминговая платформа Netflix отложила на следующий год премьеру документального фильма о принце Гарри и Меган Маркл. Об этом пишет Deadline.

«Нет! Если только самые разрушительные, самые расточительные и самые жадные», — отметил другой в комментариях.

