Netflix отложил премьеру документального фильма о принце Гарри и Меган Маркл
Стриминговая платформа Netflix отложила на следующий год премьеру документального фильма о принце Гарри и Меган Маркл. Об этом пишет Deadline.
Ожидалось, что проект появится на платформе в декабре текущего года. Официально дата релиза не называлась.
Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл намерены внести несколько правок в фильм.
Новый сезон сериала «Корона» о британской королевской семье вышел на Netflix в октябре. В Британии призвали бойкотировать новый сезон из-за клеветы на Карла III.
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