Netflix отложил премьеру документального фильма о принце Гарри и Меган Маркл

Стриминговая платформа Netflix отложила на следующий год премьеру документального фильма о принце Гарри и Меган Маркл. Об этом пишет Deadline.

Ожидалось, что проект появится на платформе в декабре текущего года. Официально дата релиза не называлась.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл намерены внести несколько правок в фильм.

Новый сезон сериала «Корона» о британской королевской семье вышел на Netflix в октябре. В Британии призвали бойкотировать новый сезон из-за клеветы на Карла III.