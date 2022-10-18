Netflix отложил премьеру документального фильма о принце Гарри и Меган Маркл

Стриминговая платформа Netflix отложила на следующий год премьеру документального фильма о принце Гарри и Меган Маркл. Об этом пишет Deadline.

Ожидалось, что проект появится на платформе в декабре текущего года. Официально дата релиза не называлась.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл намерены внести несколько правок в фильм.

Новый сезон сериала «Корона» о британской королевской семье вышел на Netflix в октябре. В Британии призвали бойкотировать новый сезон из-за клеветы на Карла III.

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ФОТО: flickr/ainomirtti
ТЕГИ:Netflix
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