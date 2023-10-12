Германия запретит деятельность ХАМАС в стране
Германия запретит деятельность в стране палестинского движения ХАМАС и организаторов пропалестинских протестов «Самидун». Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, его речь транслировалась на сайте немецкого парламента.
Политик уточнил, что запрет организаций ляжет на плечи министерства внутренних дел страны. «Самидун» будет запрещена, так как «участники открыто празднуют террористические акты ХАМАС».
Шольц добавил, что власти могут пересмотреть вопрос гуманитарной поддержки Палестине, на данный момент Берлин приостанавливает ей все выплаты.
Ранее утром министр энергетики Израиля назвал условие снятия блокады Газы, его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru