В Италии заявили о неготовности к немедленному отключению российского газа
Италия не готова к немедленному прекращению поставок российского газа, однако может пережить без него предстоящую зиму, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци.
По его словам, сегодня предложение по газу от внешнего рынка превышает спрос. Отмечается, что хранилища газа в Италии заполнены на 54%, к октябрю им необходимо оказаться на уровне 70-80%, чему будут способствовать выросшие вдвое поставки из Алжира.
Напомним, Европа вынуждена использовать запасы газа, созданные для потребления в пик зимнего сезона, из-за сокращения поставок топлива из России.
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