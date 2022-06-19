В Италии заявили о неготовности к немедленному отключению российского газа

Италия не готова к немедленному прекращению поставок российского газа, однако может пережить без него предстоящую зиму, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци.

СМИ: Европа начала использовать запасенный на зиму газ

По его словам, сегодня предложение по газу от внешнего рынка превышает спрос. Отмечается, что хранилища газа в Италии заполнены на 54%, к октябрю им необходимо оказаться на уровне 70-80%, чему будут способствовать выросшие вдвое поставки из Алжира.

Напомним, Европа вынуждена использовать запасы газа, созданные для потребления в пик зимнего сезона, из-за сокращения поставок топлива из России.

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