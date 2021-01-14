Германия рассказала о сроках победы над коронавирусом

Пандемия коронавируса будет взята под контроль в конце 2021 года. Об этом заявил в ходе пресс-конференции глава немецкого института Роберта Коха (принадлежит системе Минздрава ФРГ) Лотар Вилер.

По его словам, сейчас необходимо соблюдать все ограничительные меры, направленные на снижение распространения инфекции. Он отметил в том числе ограничение социальных контактов. Вилер подчеркнул, что «другого пути нет».