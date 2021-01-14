Германия рассказала о сроках победы над коронавирусом

Пандемия коронавируса будет взята под контроль в конце 2021 года. Об этом заявил в ходе пресс-конференции глава немецкого института Роберта Коха (принадлежит системе Минздрава ФРГ) Лотар Вилер.

По его словам, сейчас необходимо соблюдать все ограничительные меры, направленные на снижение распространения инфекции. Он отметил в том числе ограничение социальных контактов. Вилер подчеркнул, что «другого пути нет».

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Он также отметил, что все хотели бы вернуться к нормальной жизни, но для этого нужно сократить число зараженных, передает РИА Новости.

В Германии жесткие ограничительные меры продлены до 31 января.

Ранее руководитель отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев высказал мнение, что пандемия новой коронавирусной инфекции в России завершится к концу лета 2021 года, передает РИА ФАН. По его словам, справиться с инфекцией должна помочь массовая вакцинация.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусГермания
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