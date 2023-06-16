Германия пообещала немедленно поставить Украине 64 ракеты для Patriot

Германия дополнительно передаст Украине 64 ракеты для комплексов противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявил глава минобороны ФРГ Борис Писториус, передает DPA.

Зеленский пожаловался на дефицит установок Patriot

«Германия предоставит Украине дополнительно 64 управляемых ракеты для ЗРК Patriot», — указал министр.

По словам Писториуса, снаряды передадут «незамедлительно». Поставка ракет важна для «устойчивой поддержки» Украины.

Ранее Норвегия и Дания заявили о намерении предоставить Киеву дополнительные 9 тысяч артиллерийских снарядов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ВооружениеУкраинаГермания

Горячие новости

Все новости

партнеры