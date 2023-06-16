Германия пообещала немедленно поставить Украине 64 ракеты для Patriot
16 июня 202311:59
Германия дополнительно передаст Украине 64 ракеты для комплексов противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявил глава минобороны ФРГ Борис Писториус, передает DPA.
«Германия предоставит Украине дополнительно 64 управляемых ракеты для ЗРК Patriot», — указал министр.
По словам Писториуса, снаряды передадут «незамедлительно». Поставка ракет важна для «устойчивой поддержки» Украины.
Ранее Норвегия и Дания заявили о намерении предоставить Киеву дополнительные 9 тысяч артиллерийских снарядов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru