Зеленский пожаловался на дефицит установок Patriot

Украина не может получить достаточное количество зенитно-ракетных комплексов Patriot и боеприпасов к ним. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, пишет РИА Новости.

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По его словам, Киев ставит задачу поражать 100% воздушных целей. Это невозможно без достаточного количества Patriot, сказал украинский лидер.

Причиной нехватки комплексов ПВО Зеленский назвал дефицит установок. Он отметил, что за Patriot образовалась очередь из других стран.

В Пентагоне заявили, что за время президентства Джо Байдена США выделили Украине военную помощь на $38 миллиардов, сообщает «Радиоточка НСН».

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