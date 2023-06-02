Зеленский пожаловался на дефицит установок Patriot

По его словам, Киев ставит задачу поражать 100% воздушных целей. Это невозможно без достаточного количества Patriot, сказал украинский лидер.

Причиной нехватки комплексов ПВО Зеленский назвал дефицит установок. Он отметил, что за Patriot образовалась очередь из других стран.

В Пентагоне заявили, что за время президентства Джо Байдена США выделили Украине военную помощь на $38 миллиардов, сообщает «Радиоточка НСН».

