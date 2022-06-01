Германия передаст Украине системы ПВО IRIS-T

Военный эксперт рассказал, что российская армия сможет справиться с американскими ракетными системами Общее количество прибывших в Россию беженцев с Украины и Донбасса достигло 1,6 млн человек В российских кинотеатрах начнут показывать отечественные сериалы Над зданием правительства в Томской области повесили перевернутый триколор