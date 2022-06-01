Германия передаст Украине системы ПВО IRIS-T

Германия поставит Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шоль в ходе выступления в бундестаге.

Названа стоимость нового пакета военной помощи Украине

«В ближайшие недели мы осуществим дальнейшие поставки оружия. К примеру, правительство решило поставить системы IRIS-T — это самая современная система противовоздушной обороны из тех, которыми располагает ФРГ», — приводит слова политика ТАСС.

Сроки и объемы поставок систем ПВО не уточняются.

IRIS-T предназначены для борьбы с широким спектром аэродинамических целей. Системы способны поражать цели на расстоянии до 40 км, досягаемость комплекса по высоте — 20 км, пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВооружениеУкраинаГермания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры