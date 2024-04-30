Германия передала Украине 10 БМП Marder и снаряды для Leopard
30 апреля 202403:32
Власти ФРГ передали Киеву очередной пакет военной помощи, сообщается на сайте правительства Германии.
В него вошли десять боевых машин пехоты Marder и боеприпасы для танков Leopard 2, а также одна система ПВО Skynex, патроны, ракеты средней дальности IRIS-T и прочее.
Ранее стало известно, что ФРГ отправит 180 тысяч артиллерийских снарядов на Украину на общую сумму 576 млн евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru