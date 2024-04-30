Германия передала Украине 10 БМП Marder и снаряды для Leopard

В него вошли десять боевых машин пехоты Marder и боеприпасы для танков Leopard 2, а также одна система ПВО Skynex, патроны, ракеты средней дальности IRIS-T и прочее.

Ранее стало известно, что ФРГ отправит 180 тысяч артиллерийских снарядов на Украину на общую сумму 576 млн евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

