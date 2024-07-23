Германия отказалась обнародовать ход расследования подрыва «Северных потоков»

Из него следует, что федеральное правительство и Генеральная прокуратура не рассматривали возможности публикации или предоставления результатов расследования.



Однако власти признали, что до подрывов федеральное правительство не обеспечивало особую безопасность газопроводам.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура ФРГ не комментирует сообщения СМИ о том, что подрыв российского газопровода «Северный поток» планировался еще в 2014 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

