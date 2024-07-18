Лавров: Москва будет добиваться правды по делу о подрыве «Северных потоков»

Как указал глава МИД, эта тема никуда не исчезла, о чем он в очередной раз напомнил в Совбезе ООН.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура ФРГ не комментирует сообщения СМИ о том, что подрыв российского газопровода «Северный поток» планировался еще в 2014 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

