Лавров: Москва будет добиваться правды по делу о подрыве «Северных потоков»

Россия будет добиваться правды о теракте на газопроводах «Северные потоки», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

СМИ: Для подрыва трубопроводов «Северный поток» использовали октоген

Как указал глава МИД, эта тема никуда не исчезла, о чем он в очередной раз напомнил в Совбезе ООН.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура ФРГ не комментирует сообщения СМИ о том, что подрыв российского газопровода «Северный поток» планировался еще в 2014 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:МИД РФСергей ЛавровСеверный ПотокСеверный Поток-2

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