Лавров: Москва будет добиваться правды по делу о подрыве «Северных потоков»
18 июля 202402:01
Россия будет добиваться правды о теракте на газопроводах «Северные потоки», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Как указал глава МИД, эта тема никуда не исчезла, о чем он в очередной раз напомнил в Совбезе ООН.
Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура ФРГ не комментирует сообщения СМИ о том, что подрыв российского газопровода «Северный поток» планировался еще в 2014 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru