В Германии не комментируют сообщения о планах подрыва «Северного потока» в 2014 году
9 июля 202401:32
Генеральная прокуратура ФРГ не комментирует сообщения СМИ о том, что подрыв российского газопровода «Северный поток» планировался еще в 2014 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Там также не дали прогнозов о сроках проведения или завершения расследования.
Ранее стало известно, что подрыв «Северных потоков» планировался еще в 2014 году до воссоединения Крыма с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru