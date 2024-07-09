В Германии не комментируют сообщения о планах подрыва «Северного потока» в 2014 году

Генеральная прокуратура ФРГ не комментирует сообщения СМИ о том, что подрыв российского газопровода «Северный поток» планировался еще в 2014 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

СМИ: Для подрыва трубопроводов «Северный поток» использовали октоген

Там также не дали прогнозов о сроках проведения или завершения расследования.

Ранее стало известно, что подрыв «Северных потоков» планировался еще в 2014 году до воссоединения Крыма с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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