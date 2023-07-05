Германия отказала Румынии в размещении военных
5 июля 202317:00
Германия не планирует размещать в Румынии своих военных. Об этом заявили в Минобороны ФРГ, заявление представителя передает ТАСС.
Причиной отказа стало то, что Берлин в рамках НАТО сотрудничает с Литвой, Румыния же «приставлена» к Франции. Поэтому ФРГ не собирается отправлять своих солдат в Румынию.
Ранее румынский премьер Марчел Чолаку во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил ,что на территории его страны должны находиться на постоянной основе немецкие военнослужащие.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru