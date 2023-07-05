Германия отказала Румынии в размещении военных

Причиной отказа стало то, что Берлин в рамках НАТО сотрудничает с Литвой, Румыния же «приставлена» к Франции. Поэтому ФРГ не собирается отправлять своих солдат в Румынию.

Ранее румынский премьер Марчел Чолаку во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил ,что на территории его страны должны находиться на постоянной основе немецкие военнослужащие.