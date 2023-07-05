Шольц назвал расходы на оборону вызовом для бюджета Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал рост расходов на оборону вызовом для бюджета страны. Такое заявление он сделал в ходе выступления перед парламентом.

До этого правящая коалиция представила проект бюджета страны на 2024 год, предусматривающий сокращение расходов практически по всем статьям, исключая оборону.