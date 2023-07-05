Шольц назвал расходы на оборону вызовом для бюджета Германии
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал рост расходов на оборону вызовом для бюджета страны. Такое заявление он сделал в ходе выступления перед парламентом.
До этого правящая коалиция представила проект бюджета страны на 2024 год, предусматривающий сокращение расходов практически по всем статьям, исключая оборону.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на итоговой пресс-конференции саммита Евросоюза сообщила, что Еврокомиссия израсходовала на помощь Украине все резервные средства семилетнего бюджета ЕС на период до 2027 года. Фон дер Ляйн отметила, что только за последние 16 месяцев из бюджета ЕС были взяты €30 млрд для финансовой поддержки Украины. Она также сообщила, что вопрос о внесении дополнительных взносов в бюджет ЕС на саммите в Брюсселе не обсуждался, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru