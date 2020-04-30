В Германии решились на открытие школ

Немецкие власти решили приступить к снятию ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. Как сообщает Reuters, в частности, в ФРГ хотят открыть школы и культурные учреждения, в числе которых выставки, музеи и ботанические сады, а также разрешить проведение спортивных мероприятий.

По слова канцлера Ангелы Меркель, сроки снятия ограничений планируется обсудить 6 мая.

Напомним, школы, университеты и другие учебные заведения были закрыты в Германии с 16 марта. С 23 числа закрыты непродовольственные магазины, учреждения культуры, спорта, кафе и рестораны, а также салоны красоты и парикмахерские. Жителям страны разрешается выходить из дома для похода в продуктовый магазин для индивидуальных занятий спортом, а также в целях поездки на работу.