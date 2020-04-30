В Германии решились на открытие школ

Немецкие власти решили приступить к снятию ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. Как сообщает Reuters, в частности, в ФРГ хотят открыть школы и культурные учреждения, в числе которых выставки, музеи и ботанические сады, а также разрешить проведение спортивных мероприятий.

По слова канцлера Ангелы Меркель, сроки снятия ограничений планируется обсудить 6 мая.

Напомним, школы, университеты и другие учебные заведения были закрыты в Германии с 16 марта. С 23 числа закрыты непродовольственные магазины, учреждения культуры, спорта, кафе и рестораны, а также салоны красоты и парикмахерские. Жителям страны разрешается выходить из дома для похода в продуктовый магазин для индивидуальных занятий спортом, а также в целях поездки на работу.

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Ранее НСН писала, что канцлеру Германии Ангеле Меркель предоставили новый спецтранспорт – она пересела на минивэн. Предполагается, что такой выбор транспортного средства во время пандемии коронавируса обусловлен тем, что в микроавтобусе можно соблюсти необходимую дистанцию между водителем и пассажиром.

Напомним, в марте Ангела Меркель отправилась на домашний карантин после контакта с врачом, у которого, как выяснилось позже, был обнаружен коронавирус. Канцлер Германии вернулась к работе 3 апреля. Меркель подчеркнула, что ей было нелегко находиться в изоляции, она выразила поддержку всем, кто оказался в такой же ситуации.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:ШколаКоронавирусГерманияАнгела Меркель
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