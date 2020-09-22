Германия не может возбудить уголовное дело по Навальному

Издание отмечает, что до того, как канцлер Германии Ангела Меркель объявила о первых результатах немецкого исследования проб Навального, «правительство подключило Генеральную прокуратуру в Карлсруэ», передает Ura.ru.

По данным газеты, правозащитники считают, что Германия не имеет права проводить расследование в отношении преступников, причастных к внезапной болезни российского политика, передает РИА ФАН.

Первый генеральный прокурор РФ Валентин Степанков накануне заявил в эфире НСН, что главной ошибкой России в ситуации вокруг Навального был отказ от возбуждения уголовного дела.

«Налицо факты, что все основания для возбуждения дела есть. Но это не проводится по каким-то политическим причинам за пределами процессуальных норм», - подчеркнул Степанков.

