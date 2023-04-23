Германия назвала причину высылки российских дипломатов

По данным внешнеполитического ведомства, переговоры с Москвой по этому вопросу велись на протяжении нескольких недель. Отъезд сотрудников посольства РФ «связан именно с этим».

Как сообщалось ранее, Москва приняла решение о зеркальной высылке из России германских дипломатов в качестве ответной меры, сообщает «Радиоточка НСН».

