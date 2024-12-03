В Нидерландах впервые за 27 лет задумались о возвращении обязательной воинской повинности

Причинам возможного введения обязательной воинской повинности называется «подготовка к крупному военному конфликту в ближайшие пять-десять лет». В министерстве объяснили, что обстановка с безопасностью в мире продолжает стремительно ухудшаться, о чем свидетельствуют события на Украине и Ближнем Востоке.

Профессиональная армия в Нидерландах состоит из порядка 42 тысяч кадровых военнослужащих. Призыв в Вооружённые силы прекратился с 1 мая 1997 года.

Обязательный воинский призыв в Германии может быть возобновлён в период до следующих парламентских выборов в 2025 году, пока не истекут полномочия нынешних депутатов. Такие сроки назвал министр обороны ФРГ в марте текущего года.



