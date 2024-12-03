В Нидерландах впервые за 27 лет задумались о возвращении обязательной воинской повинности

Нидерланды впервые за 27 лет рассматривают возможность возобновления обязательной воинской повинности. Об этом сообщил телеканал RTL Nieuws со ссылкой на документ министерства обороны королевства.

Минобороны страны заявило, что пока вооруженные силы не готовы к этому. Однако если соседние страны введут обязательную военную службу, Нидерланды немедленно последуют примеру.

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Причинам возможного введения обязательной воинской повинности называется «подготовка к крупному военному конфликту в ближайшие пять-десять лет». В министерстве объяснили, что обстановка с безопасностью в мире продолжает стремительно ухудшаться, о чем свидетельствуют события на Украине и Ближнем Востоке.

Профессиональная армия в Нидерландах состоит из порядка 42 тысяч кадровых военнослужащих. Призыв в Вооружённые силы прекратился с 1 мая 1997 года.

Обязательный воинский призыв в Германии может быть возобновлён в период до следующих парламентских выборов в 2025 году, пока не истекут полномочия нынешних депутатов. Такие сроки назвал министр обороны ФРГ в марте текущего года.


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Фото: government.nl
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