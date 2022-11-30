Германия и Норвегия попросят НАТО заняться охраной подводных объектов

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер Норвегии Йонас Гар Стёре после взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» призвали НАТО начать охрану объектов инфраструктуры, находящихся на морском дне, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на итальянскую газету Il Sole 24 Ore.

Как отмечается, оба лидера договорились вместе просить Североатлантический альянс о таких мерах. По их словам, для охраны морских объектов необходимо будет создать в НАТО специальную координационную структуру.

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«Никто не должен думать, что атаки на жизненно важные европейские объекты инфраструктуры могут оставаться без ответа», - подчеркнул Шольц.

Ранее в Дании показали первое видео с места взрыва «Северного потока - 2», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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