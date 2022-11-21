Суд отменил штраф для «Газпрома» по «Северному потоку — 2»
Польский суд отменил штраф для компании «Газпром» и европейских партнеров по строительству «Северного потока — 2», сообщает польское Управление по защите конкуренции и потребителей UOKiK.
Делопроизводство по строительству «Северного потока — 2» без необходимого согласия главы UOKiK было начато в мае 2018 года.
Два года спустя были наложены финансовые штрафы. Предприниматели успешно обжаловали это решение.
Ранее депутат Госдумы Адальби Шхагошев заявил, что Россия вскоре узнает, кто стоит за терактом на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».
Парламентарий отметил, что результаты расследования, которые имеются в Дании, Германии, Швеции совпадают с российской точкой зрения о произошедшем террористическом акте, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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