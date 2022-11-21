Суд отменил штраф для «Газпрома» по «Северному потоку — 2»

Два года спустя были наложены финансовые штрафы. Предприниматели успешно обжаловали это решение.

Ранее депутат Госдумы Адальби Шхагошев заявил, что Россия вскоре узнает, кто стоит за терактом на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

Парламентарий отметил, что результаты расследования, которые имеются в Дании, Германии, Швеции совпадают с российской точкой зрения о произошедшем террористическом акте, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

