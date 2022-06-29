Германия и Нидерланды отправят Киеву дополнительные гаубицы PzH 2000
Германия и Нидерланды отправят Украине дополнительные шесть гаубиц PzH 2000, сообщает агентство DPA со ссылкой на министерство обороны ФРГ.
Новые поставки решено выполнить по просьбе главы Минобороны Украины Алексея Резникова.
Как отмечает немецкое военное ведомство, Panzerhaubitzen 2000 являются одними из самых современных артиллерийских систем в мире.
До этого Германия и Нидерланды отправили Киеву 12 гаубиц.
Ранее Резников в своих соцсетях заявил, что украинские вооружённые силы получили шестой вид артиллерии 155 калибра.
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