Германия и Нидерланды отправят Киеву дополнительные гаубицы PzH 2000

Германия и Нидерланды отправят Украине дополнительные шесть гаубиц PzH 2000, сообщает агентство DPA со ссылкой на министерство обороны ФРГ.

США поставят Украине еще 90 тонн боеприпасов и ПТРК Javelin

Новые поставки решено выполнить по просьбе главы Минобороны Украины Алексея Резникова.

Как отмечает немецкое военное ведомство, Panzerhaubitzen 2000 являются одними из самых современных артиллерийских систем в мире.

До этого Германия и Нидерланды отправили Киеву 12 гаубиц.

Ранее Резников в своих соцсетях заявил, что украинские вооружённые силы получили шестой вид артиллерии 155 калибра.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВооружение
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры