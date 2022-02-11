США поставят Украине еще 90 тонн боеприпасов и ПТРК Javelin
Пентагон уже отправил Киеву 15 авиарейсов с боеприпасами и собирается переправить еще 90 тонн оборонной помощи для Вооруженных сил Украины. Такую информацию распространило посольство США в Киеве.
Среди предстоящих поставок значатся переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin («Джавелин»), которые уже доставлялись на Украину. Как заявлено в посте дипмиссии в Twitter, США «как всегда поддерживают Украину перед лицом российской агрессии».
Ранее Эстония также передала Киеву треть всех наличествующих в её армии «Джавелинов».
В четверг, 10 февраля на Украине начались десятидневные манёвры с применением поставляемого Западом вооружения. В стрельбах будут применяться турецкие ударные беспилотники Bayraktar, американские Javelin и шведские переносные управляемые противотанковые ракеты NLAW.
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