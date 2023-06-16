Германия допустила упрощение вступления Украины в НАТО после завершения конфликта
Члены Североатлантического альянса могут согласовать упрощение принятия Украины в блок НАТО после окончания спецоперации. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщило агентство Reuters.
По словам политика, он открыт для такого решения. Писториус также отметил, что поступает все больше соответствующих сигналов.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс не будет рассматриваться до «победы» Киева в конфликте с Россией. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru