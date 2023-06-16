Германия допустила упрощение вступления Украины в НАТО после завершения конфликта

По словам политика, он открыт для такого решения. Писториус также отметил, что поступает все больше соответствующих сигналов.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс не будет рассматриваться до «победы» Киева в конфликте с Россией. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

