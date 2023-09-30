Reuters: Румыния стянула ПВО и войска к границе с Украиной
Румыния стянула к границе с Украиной дополнительные силы, меры связаны с обеспокоенностью НАТО ситуацией в регионе. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
«Румыния перемещает средства ПВО ближе к своим деревням на Дунае», — отмечается в материале.
Также Бухарест размещает дополнительные военные наблюдательные пункты и патрули в этом районе. Румынская сторона предприняла эти шаги из-за растущей обеспокоенности Североатлантического альянса тем, что украинский конфликт якобы может перекинуться на территорию блока.
Ранее издание Al-Watan сообщило, что США открывают против России новые фронты на Южном Кавказе и Молдавии. Это связано с провалом Киева в противостоянии с Москвой, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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