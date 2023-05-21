Georgian Airways: Президент Грузии Саломе Зурабишвили – персона нон-грата

«Госпожа Саломе объявила бойкот национальной авиакомпании. Мы объявляем ее персоной нон-грата, пока она не извинится перед грузинским народом, мы ее не пустим на борт», — цитирует сообщение авиакомпании Газета.ru.



Ранее Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не будет пользоваться услугами грузинской авиакомпании Georgian Airways из-за полетов в Россию. По ее словам, она объявляет бойкот авиакомпании.





