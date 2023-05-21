Georgian Airways: Президент Грузии Саломе Зурабишвили – персона нон-грата

Грузинский авиаперевозчик Georgian Airways объявил президента страны Саломе Зурабишвилине персоной нон-грата. В компании решили, что ее не пустят ни на один борт перевозчика, которому она объявила бойкот. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

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«Госпожа Саломе объявила бойкот национальной авиакомпании. Мы объявляем ее персоной нон-грата, пока она не извинится перед грузинским народом, мы ее не пустим на борт», — цитирует сообщение авиакомпании Газета.ru.

Ранее Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не будет пользоваться услугами грузинской авиакомпании Georgian Airways из-за полетов в Россию. По ее словам, она объявляет бойкот авиакомпании.



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ФОТО: РИА Новости
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