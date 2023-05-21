Georgian Airways: Президент Грузии Саломе Зурабишвили – персона нон-грата
Грузинский авиаперевозчик Georgian Airways объявил президента страны Саломе Зурабишвилине персоной нон-грата. В компании решили, что ее не пустят ни на один борт перевозчика, которому она объявила бойкот. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.
«Госпожа Саломе объявила бойкот национальной авиакомпании. Мы объявляем ее персоной нон-грата, пока она не извинится перед грузинским народом, мы ее не пустим на борт», — цитирует сообщение авиакомпании Газета.ru.
Ранее Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не будет пользоваться услугами грузинской авиакомпании Georgian Airways из-за полетов в Россию. По ее словам, она объявляет бойкот авиакомпании.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru