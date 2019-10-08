Georgian Airways потребует от Минтранса РФ компенсацию в 25 млн долларов

Иск в Европейский суд готовит к Минтрансу РФ грузинская авиакомпания Georgian Airways, сообщает ТАСС. Об этом заявил глава компании Роман Бокерия.

Отмечается, что компания намерена взыскать с России 25 миллионов долларов за необоснованный запрет перелётов в Россию. В заявлении перевозчика говорится, что претензии РФ к компании заключались в наличии у Georgian Airways задолженности перед российской аэронавигацией, а также в проблемах с безопасностью перелётов. В ответ на это в компании указали, что не имеют ни цента задолженности, а проблем с безопасностью никогда не наблюдали.

Таким образом, по словам Бокерии, решение российского министерства транспорта якобы было «незаконным». Грузинский перевозчик понес убытки, а также были нарушены права пассажиров, считает Бокерия.

Напомним, ранее грузинский министр иностранных дел Давид Залкалиани заявил, что страна выступает за скорейшее возобновление прямых перелетов с Россией.