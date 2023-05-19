Геологи США: Нью-Йорк начал тонуть под весом небоскребов

Особому риску подвержены районы Бруклин, Куинс и Нижний Манхэттен, где сосредоточено наибольшее количество высотных зданий, сообщили ученые. Под весом небоскребов «Большое яблоко» ежегодно проседает на один-два миллиметра, причем в некоторых локациях процесс идет быстрее, отметили исследователи.

«Угроза повышения уровня моря здесь в три-четыре раза выше, чем в среднем по миру вдоль атлантического побережья Северной Америки», - подчеркнули авторы.

К 2050 году из-за повышения уровня мирового океана под воду могут уйти некоторые районы Стамбула, предупредили аналитики центра исследований климатических изменений университета Богазичи. По их данным, под угрозой затопления находятся виллы на берегу Босфора и район Кадыкей на азиатской стороне, передает «Радиоточка НСН».

