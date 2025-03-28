Геофизик предупредил о сильных афтершоках и разрушениях храмов в Мьянме
Пик землетрясения в Мьянме пришелся на город Мандалай, куда приезжает большое количество туристов из-за обилия храмов, которые, скорее всего, будут сильно разрушены, заявил НСН Юрий Виноградов.
После утренних землетрясений в Мьянме будут мощные афтершоки, они уже идут и будут достигать магнитуды порядка 7 баллов. Об этом в беседе с НСН директор Единой геофизической службы РАН Юрий Виноградов.
Власти Мьянмы объявили чрезвычайное положение (ЧП) в пострадавших от землетрясения регионах. Об этом сообщили в Совете государственного планирования и администрации страны. В регионе зафиксировали землетрясение магнитудой 7,7. Толчки ощущались и в соседнем Таиланде: в Бангкоке из-за этого сотни людей вышли из зданий на улицу. Виноградов рассказал, что подобные землетрясения происходят в Мьянме каждые сто лет.
«Афтершоки уже идут. Первый был зарегистрирован практически через 12 минут, его магнитуда составила 6,4. Будут и более сильные афтершоки, порядка 7 баллов. Сейчас уже зарегистрировано 10 афтершоков. То есть там будет ситуация похожая на то, что произошло в Турции в 2023 году. Все это, конечно, опасно. Но это сейсмически активная зона, и все про нее знают. Землетрясение прогнозировалось. Вот такой силы землетрясения, под восьмерку, там происходят каждые сто лет. Поэтому это совершенно закономерно. Там оно было и в 1839-м году, и в 1931-м году. Так что сейчас оно как раз попадает под период 95-100 лет», - рассказал он.
Собеседник НСН пояснил, что Мьянма (она же бывшая Бирма) находится в самом центре сейсмически активной зоны, на стыке тектонических плит, поэтому такие землетрясения нормальны для этой местности.
«Это же Бирма, землетрясение произошло рядом с городом Мандалай. Там туристов обычно просто десятки тысяч, потому что там находятся самые известные буддийские храмы. Там находится эта гигантская ступа, которую строили в XVIII веке, и которая, кстати, тоже была разрушена землетрясением. К сожалению, наверное, многие храмы там будут разрушены, потому что землетрясение действительно сильное. Глубина у него небольшая, порядка 8-10 километров. Вообще сама Бирма расположена на стыке четырех тектонических плит. А землетрясение произошло на границе между Бирманской и Зондской плитами. Там находится достаточно активный разлом, который все знают и мониторят. По этому разлому ежегодно происходит сдвиг примерно на 4-5 сантиметров. Так что такие землетрясения нормальны для этого района», - подытожил он.
Ранее New York Times, ссылаясь на данные больницы города Мандалай, сообщил, что жертвами землетрясения в Мьянме стали 13 человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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