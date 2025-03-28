Геофизик предупредил о сильных афтершоках и разрушениях храмов в Мьянме

После утренних землетрясений в Мьянме будут мощные афтершоки, они уже идут и будут достигать магнитуды порядка 7 баллов. Об этом в беседе с НСН директор Единой геофизической службы РАН Юрий Виноградов.

Власти Мьянмы объявили чрезвычайное положение (ЧП) в пострадавших от землетрясения регионах. Об этом сообщили в Совете государственного планирования и администрации страны. В регионе зафиксировали землетрясение магнитудой 7,7. Толчки ощущались и в соседнем Таиланде: в Бангкоке из-за этого сотни людей вышли из зданий на улицу. Виноградов рассказал, что подобные землетрясения происходят в Мьянме каждые сто лет.

«Афтершоки уже идут. Первый был зарегистрирован практически через 12 минут, его магнитуда составила 6,4. Будут и более сильные афтершоки, порядка 7 баллов. Сейчас уже зарегистрировано 10 афтершоков. То есть там будет ситуация похожая на то, что произошло в Турции в 2023 году. Все это, конечно, опасно. Но это сейсмически активная зона, и все про нее знают. Землетрясение прогнозировалось. Вот такой силы землетрясения, под восьмерку, там происходят каждые сто лет. Поэтому это совершенно закономерно. Там оно было и в 1839-м году, и в 1931-м году. Так что сейчас оно как раз попадает под период 95-100 лет», - рассказал он.