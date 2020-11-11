Еще пять Ил-76 с российскими миротворцами вылетели в Армению. Видео
Еще пять военно-транспортных самолета Ил-76 с российскими миротворцами вылетели из Ульяновска в Нагорный Карабах. Об этом информирует министерство обороны Российской Федерации. На борту находится личный состав 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.
Воздушным путём также перебрасывается техника, автомобили, другое материальное обеспечение. Российские военнослужащие будут контролировать линию соприкосновения для надзора за соблюдением прекращения огня.
Как отмечает РИА ФАН, буде также развёрнут мониторинговый центр. Он расположится на территории Азербайджана, но за пределами Нагорного Карабаха. Всего в миротворческой операции примут участие почти 2 тысячи военнослужащих РФ.
Полное прекращение огня началось с полуночи 10 ноября. Часть миротворцев уже прибыли в район выполнения миссии в регионе. Сейчас в Армении находятся более 400 военных в рамках этой миссии, уточняет Ura.ru.
Министерство обороны РФ опубликовало видео разгрузки самолетов, переправляющих военных и технику.
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