Еще пять Ил-76 с российскими миротворцами вылетели в Армению. Видео

Еще пять военно-транспортных самолета Ил-76 с российскими миротворцами вылетели из Ульяновска в Нагорный Карабах. Об этом информирует министерство обороны Российской Федерации. На борту находится личный состав 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Воздушным путём также перебрасывается техника, автомобили, другое материальное обеспечение. Российские военнослужащие будут контролировать линию соприкосновения для надзора за соблюдением прекращения огня.