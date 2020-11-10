Алиев назвал сроки вывода армянских войск из Карабаха
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с главами турецких МИД, Минобороны и разведки заявил о графике вывода армянских войск, имеющемся у азербайджанской стороны.
Как сообщает ТАСС, глава Азербайджана рассказал, что ВС Армении должны до конца месяца вывести своих военных с «территорий, оставшихся оккупированными».
Ранее Ильхам Алиев заявил об одинаковой роли России и Турции в карабахском конфликте.
В ночь на вторник президенты России, Армении и Азербайджана подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. По условиям договора, Азербайджан и Армения с 10 ноября полностью останавливают военные действия, остаются на занятых позициях и обязуются обменяться военнопленными. Кроме того, соглашение предусматривает размещение российских миротворцев в зоне конфликта.
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