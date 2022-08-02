Блинкен озвучил условие применения США ядерного оружия
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон решится на применение ядерного оружия только в чрезвычайных условиях, сообщает ТАСС.
Выступая в на конференции стран - участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) он отметил, что речь идёт о «защите жизненно важных интересов США, союзников и партнёров».
«Пока существуют ядерные вооружения, фундаментальная роль американских ядерных вооружений будет заключаться в том, чтобы сдерживать ядерные нападения на Соединенные Штаты, на наших союзников и партнёров», - подчеркнул он.
Блинкен добавил, что США не намерены угрожать ядерным оружием неядерным странам, присоединившимся к ДНЯО.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что его администрация готова в оперативном порядке провести с Россией переговоры о новой системе контроля над вооружениями, которая заменит СНВ-3.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+9 560 / сут.
Умерли
383 тыс.+48 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+8 573 / сут.
- Минфин США ввёл санкции против Кабаевой и «Сколково»
- Посол КНР в США предупредил о мощном ответе Китая на визит Пелоси в Тайвань
- Первый сухогруз из Украины прибудет в Стамбул к 9 вечера 2 августа
- СМИ: турбина для «Северного потока» до сих пор находится в ФРГ
- Блинкен озвучил условие применения США ядерного оружия
- Великобритания отменила санкции против бывшей жены Михаила Фридмана
- Депутата Белоусова признали виновным по делу о взятке в 3,25 млрд рублей
- Зеленский и Столтенберг обсудили поставки оружия Украине
- В Совфеде назвали визит Пелоси на Тайвань провокацией
- Китай объявил об учениях в море вокруг Тайваня
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru