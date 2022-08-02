Блинкен озвучил условие применения США ядерного оружия

Выступая в на конференции стран - участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) он отметил, что речь идёт о «защите жизненно важных интересов США, союзников и партнёров».

«Пока существуют ядерные вооружения, фундаментальная роль американских ядерных вооружений будет заключаться в том, чтобы сдерживать ядерные нападения на Соединенные Штаты, на наших союзников и партнёров», - подчеркнул он.

Блинкен добавил, что США не намерены угрожать ядерным оружием неядерным странам, присоединившимся к ДНЯО.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что его администрация готова в оперативном порядке провести с Россией переговоры о новой системе контроля над вооружениями, которая заменит СНВ-3.

