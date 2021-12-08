Генсек ООН ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным COVID-19
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш будет соблюдать самоизоляцию после контакта с инфицированным коронавирусной инфекцией, при этом симптомов заболевания у него нет. Об этом заявил заместитель представителя генсека Фархан Хак.
Ранее СМИ сообщили, что 72-летний Гутерриш ушел на самоизоляцию из-за контакта с больным COVID-19.
«Мы подтверждаем, что генеральный секретарь находился в контакте с лицом, сдавшим положительный тест на коронавирус. Симптомов у него нет, первый сданный тест был отрицательным», — цитирует Хака ТАСС.
Зампредставителя главы ООН добавил, что до проведения нового теста в четверг Гутерриш будет работать из дома «в целях предосторожности», пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru