Генсек ООН ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным COVID-19

Ранее СМИ сообщили, что 72-летний Гутерриш ушел на самоизоляцию из-за контакта с больным COVID-19.

«Мы подтверждаем, что генеральный секретарь находился в контакте с лицом, сдавшим положительный тест на коронавирус. Симптомов у него нет, первый сданный тест был отрицательным», — цитирует Хака ТАСС.

Зампредставителя главы ООН добавил, что до проведения нового теста в четверг Гутерриш будет работать из дома «в целях предосторожности», пишет RT.

