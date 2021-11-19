За нарушение самоизоляции гражданина Китая приговорили к тюрьме

Гражданина Китая приговорили к двум годам тюрьмы и штрафу в размере 31 тысячи долларов. Об этом сообщает китайское издание «Пэнпай».

Отмечается, что наказание выносится с отсрочкой на три года.

По данным прокуратуры, в результате его действий более 450 человек вынуждены были отправиться на самоизоляцию под медицинское наблюдение. На их содержание была потрачена большая сумма. К тому же, около 30 сотрудников паспортного контроля также были отправлены на двухнедельную изоляцию, что повлияло на работу службы.

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Сообщается, что весной 2021 года гражданин Цао во время прохождения границы при возвращении из Вьетнама в Китай внес в анкету прибывающих в страну недостоверные данные о состоянии своего здоровья. Он не оповестил службы о том, что у него наблюдались симптомы коронавируса, а также о том, что среди постояльцев отеля, в котором он находился во Вьетнаме, были зараженные. При этом гражданин КНР нарушал правила самоизоляции и встречался с друзьями.

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