За нарушение самоизоляции гражданина Китая приговорили к тюрьме
Гражданина Китая приговорили к двум годам тюрьмы и штрафу в размере 31 тысячи долларов. Об этом сообщает китайское издание «Пэнпай».
Отмечается, что наказание выносится с отсрочкой на три года.
По данным прокуратуры, в результате его действий более 450 человек вынуждены были отправиться на самоизоляцию под медицинское наблюдение. На их содержание была потрачена большая сумма. К тому же, около 30 сотрудников паспортного контроля также были отправлены на двухнедельную изоляцию, что повлияло на работу службы.
Сообщается, что весной 2021 года гражданин Цао во время прохождения границы при возвращении из Вьетнама в Китай внес в анкету прибывающих в страну недостоверные данные о состоянии своего здоровья. Он не оповестил службы о том, что у него наблюдались симптомы коронавируса, а также о том, что среди постояльцев отеля, в котором он находился во Вьетнаме, были зараженные. При этом гражданин КНР нарушал правила самоизоляции и встречался с друзьями.
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