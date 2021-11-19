За нарушение самоизоляции гражданина Китая приговорили к тюрьме

Сообщается, что весной 2021 года гражданин Цао во время прохождения границы при возвращении из Вьетнама в Китай внес в анкету прибывающих в страну недостоверные данные о состоянии своего здоровья. Он не оповестил службы о том, что у него наблюдались симптомы коронавируса, а также о том, что среди постояльцев отеля, в котором он находился во Вьетнаме, были зараженные. При этом гражданин КНР нарушал правила самоизоляции и встречался с друзьями.