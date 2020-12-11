Генсек ООН предрек миру сильнейший за 80 лет экономический спад

Мир может столкнуться с сильнейшим за восемьдесят лет экономическим спадом. С таким заявлением выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он подчеркнул, что его могут вызвать последствия пандемии COVID-19. Генсек ООН добавил, что социальный и экономический ущерб от пандемии огромен и продолжает расти, пишет ТАСС.

«Нет такой вакцины, которая могла бы исправить уже причиненный вред. Мы стоим перед лицом сильнейшей глобальной рецессии за восемь десятилетий», - предупредил Гутерриш, добавив, что уровень крайней бедности и угрозы голода растет.

По его словам, ответ стран на пандемию был не скоординированным, эту ситуацию необходимо исправить при распределении вакцины от COVID-19.

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В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в экономике на фоне пандемии COVID-19. Он подчеркнул, что в Кремле предполагают, что в 2021 году падение российской экономики будет не таким сильным, как в текущем.

При этом Песков отметил, что и в 2020-ом последствия кризиса удалось минимизировать. По словам представителя Кремля, год удалось пройти с «наименьшим негативным эффектом в сравнении с целым рядом других стран»

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:КоронавирусПандемияКризисЭкономикаООН
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