Генсек ООН предрек миру сильнейший за 80 лет экономический спад

Мир может столкнуться с сильнейшим за восемьдесят лет экономическим спадом. С таким заявлением выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он подчеркнул, что его могут вызвать последствия пандемии COVID-19. Генсек ООН добавил, что социальный и экономический ущерб от пандемии огромен и продолжает расти, пишет ТАСС.

«Нет такой вакцины, которая могла бы исправить уже причиненный вред. Мы стоим перед лицом сильнейшей глобальной рецессии за восемь десятилетий», - предупредил Гутерриш, добавив, что уровень крайней бедности и угрозы голода растет.

По его словам, ответ стран на пандемию был не скоординированным, эту ситуацию необходимо исправить при распределении вакцины от COVID-19.