Генсек ООН: Мир не может позволить себе раскола между крупнейшими экономиками

«Наш мир не может позволить себе будущее, в котором две крупнейшие экономики разобьют земной шар на две части — со своей валютой, торговлей, финансами, интернетом и искусственным интеллектом в каждой из них. Технологический и экономический раскол грозит вылиться в геостратегический и военный», — цитирует Гутерриша ТАСС.

Генсек не уточнил, о каких государствах идет речь.

Гутерриш в январе на выступлении в Давосе предупредил о возможности раскола мира на две части во главе с экономиками Китая и США. По мнению генсека ООН, есть опасность разделения международного сообщества, в каждой из частей которого появятся собственные доминирующие валюты, правила торговли, геополитические и военные стратегии.

