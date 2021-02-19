Генсек ООН: Мир не может позволить себе раскола между крупнейшими экономиками
Мир не справится со стоящими перед ним вызовами в случае раскола международного сообщества. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе онлайн-мероприятия в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
«Наш мир не может позволить себе будущее, в котором две крупнейшие экономики разобьют земной шар на две части — со своей валютой, торговлей, финансами, интернетом и искусственным интеллектом в каждой из них. Технологический и экономический раскол грозит вылиться в геостратегический и военный», — цитирует Гутерриша ТАСС.
Генсек не уточнил, о каких государствах идет речь.
Гутерриш в январе на выступлении в Давосе предупредил о возможности раскола мира на две части во главе с экономиками Китая и США. По мнению генсека ООН, есть опасность разделения международного сообщества, в каждой из частей которого появятся собственные доминирующие валюты, правила торговли, геополитические и военные стратегии.
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