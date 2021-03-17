Госдума РФ одобрила наказание за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за реабилитацию нацизма и публичное оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
В частности, публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах будет приравнено к реабилитации нацизма, за что предусмотрена уголовная ответственность - штраф до трёх миллионов рублей (сейчас до 300 тысяч рублей), принудительные работы или лишение свободы на срок до трёх лет.
Кроме того, за публичное унижение чести или достоинства ветеранов, а также осквернение символов воинской славы России или явное неуважение к дням воинской славы в СМИ или интернет, поправки вводят штраф от двух до пяти миллионов рублей, а максимальный тюремный срок составит до пяти лет.
Также одобренный Госдумой законопроект предусматривает уголовную ответственность за оправдание нацизма не только с использованием служебного положения или СМИ, но и посредством интернет-площадок. Максимальное наказание - до пяти лет лишения свободы.
Отдельно в документе оговаривается наказание для юридических лиц. Так, штраф за публичное распространение сведений о днях воинской славы и памятных датах России, выражающих явное неуважение к обществу, а также публичное осквернение символов воинской славы России, в том числе, через интернет или СМИ, будет составлять от трёх до пяти миллионов рублей.
Такое же наказание для юрлиц предусмотрено за публичное оскорбление памяти защитников Отечества, публичное унижение чести и достоинства ветеранов, публичное отрицание решений Нюрнбергского трибунала и оправдание нацистских преступлений.
Ранее полиция Волгограда возбудила уголовное дело в отношении студента станцевавшего на Мамаевом кургане, сообщает RT. 20-летнему парню, который танцами попытался привлечь подписчиков на свой канал, придётся нести ответственность по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.
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