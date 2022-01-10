Генсек ОДКБ Зась посетит Казахстан

«Завтра вылетаю в Казахстан», — цитирует RT генсека ОДКБ.

Как отметил Зась, его визит необходим для изучения ситуации на месте.

В Казахстане 2 января начались митинги против повышения цен на сжиженный газ, которые переросли в беспорядки. Для стабилизации ситуации и охраны военных и государственных объектов в страну были направлены миротворческие силы ОДКБ.

