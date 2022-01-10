Генсек ОДКБ Зась посетит Казахстан
Генеральный секретарь Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась прибудет в Казахстан. Об этом он заявил в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
«Завтра вылетаю в Казахстан», — цитирует RT генсека ОДКБ.
Как отметил Зась, его визит необходим для изучения ситуации на месте.
В Казахстане 2 января начались митинги против повышения цен на сжиженный газ, которые переросли в беспорядки. Для стабилизации ситуации и охраны военных и государственных объектов в страну были направлены миротворческие силы ОДКБ.
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