Генсек ОДКБ Зась посетит Казахстан

Генеральный секретарь Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась прибудет в Казахстан. Об этом он заявил в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

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«Завтра вылетаю в Казахстан», — цитирует RT генсека ОДКБ.

Как отметил Зась, его визит необходим для изучения ситуации на месте.

В Казахстане 2 января начались митинги против повышения цен на сжиженный газ, которые переросли в беспорядки. Для стабилизации ситуации и охраны военных и государственных объектов в страну были направлены миротворческие силы ОДКБ.

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Фото: odkb-csto.org
ТЕГИ:КазахстанОДКБ
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