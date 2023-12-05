Генсек НАТО заверил, что альянс продолжит помогать Украине
Североатлантический альянс продолжит помогать Украине, несмотря на политическую позицию Нидерландов, Словакии и Венгрии, чтобы обеспечить безопасность членов НАТО. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, сообщило агентство РИА Новости.
По его словам, в Североатлантическом альянсе видели, насколько критична помощь, и понимали, что нужно наращивать объем поддержки Киева и ускорить оказание помощи Украине.
Генсек НАТО подчеркнул, что передача Киеву продвинутых ракет, систем ПВО и современных боевых танков отвечает интересам безопасности блока. Столтенберг выразил уверенность, что «союзники по НАТО продолжат существенную и значительную поддержку Киева».
Ранее Столтенберг призвал готовиться к ухудшению российско-украинского конфликта. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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