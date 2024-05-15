Покушение на Фицо совершил 71-летний писатель из Левице
Стрелявшим в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, предположительно, является 71-летний мужчина из словацкого города Левице. Об этом заявляет местный портал Tvnoviny со ссылкой на свои источники.
По его информации, мужчину зовут Юрай К. Он - писатель. О мотивах стрелявшего пока ничего не сообщается. Подозреваемый задержан полицией сразу после покушения.
По данным других СМИ, подозреваемый - известный словацкий писатель Юрай Чинтула, он был активистом либеральной партии страны.
Нападение на главу словацкого кабмина Роберта Фицо произошло в среду, 15 мая, после выездного заседания правительства в культурном центре города Гандлова. После выстрелов Фицо упал. Сообщалось, что он получил ранения в грудь, живот и одну из конечностей. Его увезли на вертолете в больницу в Банска-Бистрицу.
В заявлении партии политка Smer говорится, что Фицо находится в «угрожающем жизни состоянии».
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