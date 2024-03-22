Генрокуратура Украины: ДнепроГЭС выведена из строя

Представитель офиса генпрокурора Украины Юрий Белоусов уточнил, что по станции пришлось восемь ударов, поражения на объекте очень значительные.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что 22 марта по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины был нанесён массированный удар высокоточным оружием, сообщает RT. Также российскими войсками были поражены железнодорожные узлы, арсеналы, места дислокации формирований ВСУ.

Конкретные объекты, в том числе и ДнепроГЭС, в сводке российского оборонного ведомства не упоминались.

