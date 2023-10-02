Генпрокурор США пригрозил отставкой при вмешательстве в дело Трампа со стороны Байдена
2 октября 202306:43
Генпрокурор Соединенных Штатов Меррик Гарланд сообщил в эфире телеканала CBS, что уйдет в отставку, если американский лидер Джо Байден попросит его принять меры по расследованию против экс-главы государства Дональда Трампа.
По словам генпрокурора, он не общается с президентом или его администрацией по поводу расследования в отношении Трампа. Гарланд отметил, что все прокуроры Минюста США беспристрастны.
Ранее стало известно, что Трамп планирует явиться на слушание по делу о мошенничестве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru