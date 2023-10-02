Генпрокурор США пригрозил отставкой при вмешательстве в дело Трампа со стороны Байдена

Генпрокурор Соединенных Штатов Меррик Гарланд сообщил в эфире телеканала CBS, что уйдет в отставку, если американский лидер Джо Байден попросит его принять меры по расследованию против экс-главы государства Дональда Трампа.

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По словам генпрокурора, он не общается с президентом или его администрацией по поводу расследования в отношении Трампа. Гарланд отметил, что все прокуроры Минюста США беспристрастны.

Ранее стало известно, что Трамп планирует явиться на слушание по делу о мошенничестве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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