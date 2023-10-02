Генпрокурор США пригрозил отставкой при вмешательстве в дело Трампа со стороны Байдена

По словам генпрокурора, он не общается с президентом или его администрацией по поводу расследования в отношении Трампа. Гарланд отметил, что все прокуроры Минюста США беспристрастны.

Ранее стало известно, что Трамп планирует явиться на слушание по делу о мошенничестве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

