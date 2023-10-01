Байден назвал себя лучшим кандидатом для победы над Трампом

По мнению Байдена, он находится в «наилучшей позиции», чтобы выиграть выборы. Глава Белого дома назвал Трампа угрозой для демократии.

При этом он ушел от ответа на вопрос, стоит ли отстранять Трампа от президентских выборов.

«У конституционных экспертов есть различные взгляды на этот вопрос. В настоящий момент я не буду высказывать свое мнение», - сказал президент в интервью изданию ProPublica.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. По данным телеканала NBC, рейтинг одобрения Байдена снизился до 41% - это рекордной низкий уровень за все время его пребывания на посту, отмечает «Радиоточка НСН».

