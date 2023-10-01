СМИ: Трамп планирует явиться на слушание по делу о мошенничестве

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует приехать в Нью-Йорк и присутствовать на судебном слушании по гражданскому делу о мошенничестве, по которому он и его компания Trump Organization проходят ответчиками, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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Это произойдет 2 октября. Как ожидается, политик прибудет на слушание со своими адвокатами.

Бывший президент также планирует дать показания в суде, однако сделает это позднее.

Ранее суд признал Трампа виновным в мошенничестве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

