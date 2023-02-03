Генпрокуратура Украины заочно предъявила обвинение российскому военкору Пегову

Мужчину обвиняют в «оправдании и признании правомерными» действий России, которые украинские власти считают «агрессией», а также в «прославлении» российской армии и «распространении фейков и дезинформацию» в роликах на YouTube для проекта WarGonzo и в пророссийском Telegram-канале.

«Кроме этого, подозреваемый является куратором нескольких пропагандистских проектов, деятельность которых направлена на свержение конституционного строя в Украине», - указали в офисе украинского генпрокурора.

Также в ведомстве отметили, что Пегов неоднократно посещал ДНР и ЛНР, брал интервью у их руководителей, получал российские госнаграды «на самом высоком политически-военном уровне РФ, в том числе лично от президента России».

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения депутату Госдумы РФ Алексею Журавлёву в призывах к развязыванию конфликта, сообщает RT.

