Генпрокуратура Украины заочно предъявила обвинение российскому военкору Пегову
Генпрокуратура Украины заочно обвинила основателя Telegram-проекта WarGonzo, российского военкора Семёна Пегова в создании «пропагандистских материалов на военную тематику», сообщает пресс-служба ведомства.
Мужчину обвиняют в «оправдании и признании правомерными» действий России, которые украинские власти считают «агрессией», а также в «прославлении» российской армии и «распространении фейков и дезинформацию» в роликах на YouTube для проекта WarGonzo и в пророссийском Telegram-канале.
«Кроме этого, подозреваемый является куратором нескольких пропагандистских проектов, деятельность которых направлена на свержение конституционного строя в Украине», - указали в офисе украинского генпрокурора.
Также в ведомстве отметили, что Пегов неоднократно посещал ДНР и ЛНР, брал интервью у их руководителей, получал российские госнаграды «на самом высоком политически-военном уровне РФ, в том числе лично от президента России».
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения депутату Госдумы РФ Алексею Журавлёву в призывах к развязыванию конфликта, сообщает RT.
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