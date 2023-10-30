Бывший полицейский получил 13 лет за взятки от сбывающих алкоголь бизнесменов

Бывшего полицейского также обязали выплатить штраф в размере семи миллионов рублей и лишили права занимать ряд должностей в правоохранительных органах на протяжении семи лет.

Ранее Басманный суд Москвы принял решение арестовать на два месяца замглавы департамента военного имущества Минобороны России Владимира Шишова. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

