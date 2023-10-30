Бывший полицейский получил 13 лет за взятки от сбывающих алкоголь бизнесменов
Суд в Якутии назначил наказание в виде 13 лет колонии строгого режима экс-сотрудника МВД России по Нерюнгринскому району, признанного виновным в получении пяти взяток от предпринимателей, которые сбывали контрафактный алкоголь. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.
Бывшего полицейского также обязали выплатить штраф в размере семи миллионов рублей и лишили права занимать ряд должностей в правоохранительных органах на протяжении семи лет.
Ранее Басманный суд Москвы принял решение арестовать на два месяца замглавы департамента военного имущества Минобороны России Владимира Шишова. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru