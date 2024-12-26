Бывшего полицейского осудили на 20 лет за убийство и бандитизм

Суд установил, что Нехаенко находился в составе банды бывшего депутата Законодательного собрания региона Сергея Зиринова с июня 1999 года. Осужденный занимал должности старшего оперуполномоченного отделения по борьбе с преступлениями против личности отдела уголовного розыска УВД Анапского района Краснодарского края, впоследствии — оперуполномоченного отдела в Новороссийске управления по борьбе с организованной преступностью.

Пользуясь служебным положением, Нехаенко занимался сбором сведений о потенциальных жертвах преступной группировки, принимал участие в планировании преступлений и помогал уйти от наказания своим подельникам.

В частности, Нехаенко в составе банды совершил нападение на заместителя атамана Анапского городского казачьего общества и уничтожил директора одного из новороссийских предприятий в декабре 2004 года.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал Ахмада Курбанова, обвиняемого в убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

