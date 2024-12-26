Бывшего полицейского осудили на 20 лет за убийство и бандитизм
Экс-полицейскому Игорю Нехаенко назначили наказание в виде 20 лет колонии строгого режима за убийство и бандитизм. Приговор вынес Краснодарский краевой суд, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Кроме того, Нехаенко был лишен звания «подполковник полиции», также ему назначили штраф в размере 800 тысяч рублей.
Суд установил, что Нехаенко находился в составе банды бывшего депутата Законодательного собрания региона Сергея Зиринова с июня 1999 года. Осужденный занимал должности старшего оперуполномоченного отделения по борьбе с преступлениями против личности отдела уголовного розыска УВД Анапского района Краснодарского края, впоследствии — оперуполномоченного отдела в Новороссийске управления по борьбе с организованной преступностью.
Пользуясь служебным положением, Нехаенко занимался сбором сведений о потенциальных жертвах преступной группировки, принимал участие в планировании преступлений и помогал уйти от наказания своим подельникам.
В частности, Нехаенко в составе банды совершил нападение на заместителя атамана Анапского городского казачьего общества и уничтожил директора одного из новороссийских предприятий в декабре 2004 года.
Ранее Басманный суд Москвы арестовал Ахмада Курбанова, обвиняемого в убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На месте крушения самолета близ Актау обнаружены два бортовых самописца
- СМИ: Футболист Джикия стал рекордсменом 2024 года по нарушениям ПДД
- Израиль атаковал электростанцию в столице Йемена
- Бывшего полицейского осудили на 20 лет за убийство и бандитизм
- Фильм «Новогодний экспресс» выйдет онлайн 30 декабря
- Дима Билан заявил о желании отказаться от своего псевдонима
- Сергей Шнуров и группа «Ленинград» дадут новогодний концерт на «НАШЕм Радио»
- В Норвегии нашли захоронения женщин-викингов с уникальными артефактами
- Лукашенко: Белоруссия готова разместить больше десятка «Орешников»
- Финская полиция задержала танкер по подозрению в повреждении подводного кабеля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru