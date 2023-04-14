Генпрокуратура Белоруссии одобрила перевод россиянки Сапеги в Россию

В сообщении говорится, что соответствующее ходатайство девушки было удовлетворено. Сапегу передадут после получения от российской стороны гарантий исполнения приговора.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал НСН, что формально соглашения между Россией и Белоруссией, подразумевают, что лицо, передаваемое для отбытия наказания в РФ, будет отбывать свой срок здесь.

В Белоруссии Сапегу признали виновной по нескольким статьям, в том числе ей инкриминированы разжигание социальной вражды, организация насилия и угроз применения насилия в отношении сотрудника органа внутренних дел, умышленный незаконный сбор и распространение информации о частной жизни и персональных данных другого лица без его согласия.

Россиянку приговорили к шести годам колонии общего режима, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

