Россиянку Сапегу КГБ Белоруссии внес в список причастных к террору
Белорусский список лиц, причастных к терроризму пополнила россиянка Софья Сапега, сообщили в республиканском КГБ.
В качестве основания для включения Сапеги в список стал обвинительный приговор в отношении нее. Ранее россиянка получила 6 лет колонии за разжигание вражды.
Сапега обращалась с прошением о помиловании, но президент Белоруссии Александр Лукашенко отказал ей в этом.
Сапегу обвиняли также в угрозах силовикам и преступлении против информационной безопасности. По данным следствия, она администрировала один из белорусских Telegram-каналов и публиковала в сети данные силовиков, судей, прокуроров и журналистов.
Россиянка Софья Сапега была задержана 23 мая 2021 года в Минске после экстренной посадки самолет авиакомпании Ryanair. Вместе с ней на борту находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич, сообщает НСН.
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