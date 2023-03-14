Россиянку Сапегу КГБ Белоруссии внес в список причастных к террору

В качестве основания для включения Сапеги в список стал обвинительный приговор в отношении нее. Ранее россиянка получила 6 лет колонии за разжигание вражды.

Сапега обращалась с прошением о помиловании, но президент Белоруссии Александр Лукашенко отказал ей в этом.

Сапегу обвиняли также в угрозах силовикам и преступлении против информационной безопасности. По данным следствия, она администрировала один из белорусских Telegram-каналов и публиковала в сети данные силовиков, судей, прокуроров и журналистов.

Россиянка Софья Сапега была задержана 23 мая 2021 года в Минске после экстренной посадки самолет авиакомпании Ryanair. Вместе с ней на борту находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич, сообщает НСН.

